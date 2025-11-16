New York Post: при стрельбе в Ньюарке погибли девушка и 10-летний мальчик

При стрельбе в Ньюарке погибли девушка и ребенок

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате массовой стрельбы в городе Ньюарк штата Нью-Джерси погибли два человека, в том числе 10-летний мальчик, еще трое получили ранения. Об этом сообщает газета New York Post.

Огонь открыл неизвестный около 19:00 по местному времени в субботу, 15 ноября (3:00 мск 16 ноября). По информации прокуратуры, 21-летняя девушка и 10-летний мальчик скончалась от полученных травм в больнице. Медицинская помощь потребовалась 11-летнему мальчику, а также двум мужчинам 19 и 60 лет. Их состояние описали как стабильное.

«Наш город скорбит о <...> жестоком и бессмысленном убийстве 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, которых отняли у родителей, когда их юные жизни только расцветали», — заявил мэр Ньюарка Рас Барака.

Глава города призвал стрелка сдаться и добавил, что власти намерены сотрудничать с правоохранителями в расследовании. По данным полиции, стрельба произошла на участке 300-й квартал Чанселлор-авеню, на месте обнаружили не менее 17 гильз.