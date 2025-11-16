При стрельбе в Ньюарке погибли девушка и ребенок
В результате массовой стрельбы в городе Ньюарк штата Нью-Джерси погибли два человека, в том числе 10-летний мальчик, еще трое получили ранения. Об этом сообщает газета New York Post.
Огонь открыл неизвестный около 19:00 по местному времени в субботу, 15 ноября (3:00 мск 16 ноября). По информации прокуратуры, 21-летняя девушка и 10-летний мальчик скончалась от полученных травм в больнице. Медицинская помощь потребовалась 11-летнему мальчику, а также двум мужчинам 19 и 60 лет. Их состояние описали как стабильное.
«Наш город скорбит о <...> жестоком и бессмысленном убийстве 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, которых отняли у родителей, когда их юные жизни только расцветали», — заявил мэр Ньюарка Рас Барака.
Глава города призвал стрелка сдаться и добавил, что власти намерены сотрудничать с правоохранителями в расследовании. По данным полиции, стрельба произошла на участке 300-й квартал Чанселлор-авеню, на месте обнаружили не менее 17 гильз.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России