В Казахстане объявили в розыск треш-стримера Mellstroy

Андрей Бурим (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) объявило в розыск треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим). Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры Казахстана, передает агентство Kazinform.

Согласно ориентировке, дело в отношении 26-летнего гражданина Белоруссии зарегистрировали 15 ноября в Астане. Ведет розыск департамент экономических расследований АФМ по городу. Причины, по которым Бурима объявили в розыск, не уточняются.

В феврале 2024 года стримера объявили в розыск на территории России. По какой статье разыскивают Бурима — не уточнялось, однако телеграм-каналы SHOT и Mash писали, что причиной стал отказ служить в белорусской армии. На родине в отношении стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы.

В начале ноября в Белоруссии признали экстремистскими каналы Mellstroy на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки. Как установили правоохранительные органы, Бурим призывал в интернете совершать на видео противоправные действия за вознаграждение. Из-за этого в октябре 2025 года в Белоруссии зафиксировали случаи хулиганств и нарушений общественного порядка.

Mellstroy известен опасными и эпатирующими стримами, во время которых он получает донаты от зрителей. В октябре 2020 года он в прямом эфире ударил модель Алену Ефремову, после чего получил полгода исправительных работ и выплатил компенсацию. На его эфирах также появлялись молодые девушки, которые раздевались за деньги. В апреле 2024 года каналы Бурима заблокировали на Twitch, Telegram и Kick по решению Роскомнадзора.