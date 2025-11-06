В Белоруссии признали экстремистскими каналы блогера Mellstroy

Суд Центрального района Минска по инициативе ГУБОПиК МВД признал экстремистскими каналы Андрея Бурима, известного как блогер Mellstroy, на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки, сообщили в пресс-службе МВД страны.

В октябре на территории Белоруссии зафиксировали случаи хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий, к организации которых, как установили правоохранительные органы, причастен Бурим. В интернете он призывал участников совершать противоправные действия и снимать это на видео, а затем публиковать за вознаграждение.

В феврале 2024 года Mellstroy объявили в розыск в России по уголовной статье. Телеграм-канал Mash сообщал, что причиной стала попытка уклонения от службы в армии.

Mellstroy известен опасными и эпатирующими стримами, во время которых он получает донаты от зрителей. В октябре 2020 года он в прямом эфире ударил модель Алену Ефремову, после чего получил полгода исправительных работ и выплатил компенсацию. На его эфирах также появлялись молодые девушки, которые раздевались за донаты. В апреле 2024 года каналы Бурима заблокировали на Twitch, Telegram и Kick по решению Роскомнадзора.