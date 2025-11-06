 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Белоруссии признали экстремистскими каналы блогера Mellstroy

Суд Центрального района Минска по инициативе ГУБОПиК МВД признал экстремистскими каналы Андрея Бурима, известного как блогер Mellstroy, на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки, сообщили в пресс-службе МВД страны.

В октябре на территории Белоруссии зафиксировали случаи хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий, к организации которых, как установили правоохранительные органы, причастен Бурим. В интернете он призывал участников совершать противоправные действия и снимать это на видео, а затем публиковать за вознаграждение.

Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Общество
Владимир Путин

В феврале 2024 года Mellstroy объявили в розыск в России по уголовной статье. Телеграм-канал Mash сообщал, что причиной стала попытка уклонения от службы в армии.

Mellstroy известен опасными и эпатирующими стримами, во время которых он получает донаты от зрителей. В октябре 2020 года он в прямом эфире ударил модель Алену Ефремову, после чего получил полгода исправительных работ и выплатил компенсацию. На его эфирах также появлялись молодые девушки, которые раздевались за донаты. В апреле 2024 года каналы Бурима заблокировали на Twitch, Telegram и Kick по решению Роскомнадзора.

Теги
Антонина Сергеева
блогеры экстремистский материал Белоруссия
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Москве задержали обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки таксиста Общество, 19:32
Трамп назвал отставку Пелоси после 40 лет в конгрессе великим событием Политика, 19:27
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники Национальные проекты, 19:22
Мосбиржа начнет вечерние торги на срочном рынке позднее обычного Инвестиции, 19:22
Почему бизнес предпочитает размещать облака на собственных площадках Отрасли, 19:20
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Путин одобрил идею о полном запрете на продажу вейпов в России Политика, 19:07
«Билайн» проведет IT-конференцию в рамках форума «Цифровые решения» Отрасли, 19:05
В Минобрнауки сообщили об отчислении из вузов каждого десятого студента Общество, 19:04
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:59
Цифра, гибкость, сервис: как российскому турбизнесу расти в 2025 году Радио РБК, 18:59
Экс-генерал Денис Сугробов занял пост в фармацевтической компании Политика, 18:52