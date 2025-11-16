В посольстве России назвали ложью обвинения главы МИД Бельгии

Максим Прево (Фото: Marius Burgelman / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заявление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево о том, что Россия целенаправленно уничтожает гражданские объекты на Украине, является ложью. Такое сообщение опубликовала пресс-служба посольства России в Бельгии.

«Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, — абсолютная ложь», — говорится в публикации.

Заявление Прево в посольстве назвали «примером политики «двойных стандартов». В публикации говорится, что российские власти неоднократно подчеркивали, что армия наносит высокоточные удары только по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре.

В посольстве также подчеркнули, что страны НАТО сами совершали военные преступления в Северной Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии.

Пресс-служба также назвала «скоропалительными и голословными» заявления Прево о том, что здание посольства Азербайджана в Киеве оказалось повреждено в результате российского ракетного удара. В посольстве считают, что постройка пострадала из-за падения обломков ракет американского ЗРК Patriot.

Вечером 15 ноября Прево написал на своей странице в социальной сети X, что Бельгия осуждает волну российских ударов на Украине. Он заявил, что Россия намеренно атакует мирное население и жилые районы. Глава МИД Бельгии также добавил, что в ведомстве обеспокоены повреждением посольства Азербайджана в Киеве ночью 14 ноября. В тот день МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова.