МИД Азербайджана вызвал посла России из-за повреждения посольства в Киеве

Баку сообщил о повреждении посольства в Киеве в связи с падением части ракеты «Искандер». Российской стороне предложено провести расследование и «предоставить подробные объяснения», заявил МИД Азербайджана

Михаил Евдокимов (Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости)

МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова в связи с повреждением азербайджанского посольства в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате ракетно-беспилотного обстрела столицы Украины города Киева около 01:00 ночи 14 ноября, и ему была вручена соответствующая нота», — сказано в сообщении.

В результате взрыва была разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, кроме того, серьезные повреждения получил комплекс диппредставительства, перечислил МИД Азербайджана. Пострадавших нет.

Баку передал Москве координаты дипломатических представительств на Украине в апреле 2022 года, после чего российская сторона пообещала учесть эти данные Минобороны, отметили в ведомстве. «В ходе встречи было подчеркнуто, что подобные нападения на наши дипломатические представительства недопустимы, и российской стороне было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения», — добавили в азербайджанском МИДе.

В предыдущий раз МИД Азербайджана сообщал о повреждении посольства на Украине около трех месяцев назад, 28 августа. «Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины», — заявили тогда в дипмиссии.

В ночь на 14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу, сообщило Минобороны. Использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.