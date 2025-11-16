Обломки БПЛА повредили два частных дома в СНТ в Волгоградской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Волгоградской области обломки БПЛА повредили два частных дома в прибрежном СНТ «Цветущий сад» на территории Волжского, сообщила администрация города в телеграм-канале.

Пострадавших нет, уточнила мэрия. В одном из зданий выбиты оконные стекла. Специалисты экстренных служб оперативно провели работы по ликвидации последствий атаки.

В ночь на 16 ноября в Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА, сообщили власти региона. В результате есть трое пострадавших. В Волгограде повреждены несколько домов. Власти города утром сообщили, что подготовят два пункта временного размещения для жителей.

Минобороны уточнило, что силы ПВО за период с 23:00 15 ноября до 7:00 мск 16 ноября уничтожили 17 беспилотников в Волгоградской области.