Россиян предупредили о штрафах за мешающую эвакуации входную дверь
Россиянам грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за мешающую эвакуации входную дверь, следует из ст. 20.4 КоАП.
В статье речь идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Как пояснили в МЧС, правила пожарной безопасности не содержат требований к направлению открывания входных дверей в жилых домах.
Как отметило ведомство, эти требования относятся только к некоторым дверям на пути эвакуации. Входные двери в многоквартирных и одноквартирных жилых домах, согласно своду правил пожарной безопасности, под эти требования не попадают.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что власти летом 2022 года увеличили штраф за мешающую эвакуации дверь до 15 тыс. руб., поправки действуют в течение трех лет.
