В Госдуме опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверь

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В Госдуме назвали фейком информацию о том, что с 1 января повысились штрафы до 15 тыс. руб. за неправильно установленную входную дверь, открывающуюся наружу, а также за прочие нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и т. д.», — сказал Колунов (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что власти не меняли статью с лета 2022 года, уточнив, что штраф был увеличен с 10 тыс. до 15 тыс. руб. именно в 2022 году, то есть эти поправки действуют уже в течение трех лет.





Ранее «Аргументы и факты», ссылаясь на эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука, сообщила, что с 1 февраля размер штрафа за двери, открывающиеся в подъезд, увеличили с 10 тыс. до 15 тыс. руб.

«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности, в квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — уточнил эксперт. Соседи могут потребовать с тех, кто неправильно установил входную дверь, чтобы она открывалась внутрь квартиры. Если нарушитель не выполнит это требование добровольно, на него могут подать в суд. Такие случаи уже были, и суд занимал сторону истцов, пояснил Федорук.