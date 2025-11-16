Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Томске
Пожар произошел в многоэтажном доме в Томске, три человека пострадали, сообщило МЧС на платформе Max.
Удалось спасти 29 жильцов дома, в том числе девять детей. Огонь на 90 кв м ликвидировали 69 специалистов и 19 единиц техники.
Причина пожара пока неизвестна.
В ночь на 16 ноября в Улан-Удэ произошел пожар в квартире на проспекте Строителей. Спасены три мальчика от полутора до 12 лет, они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.
