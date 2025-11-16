Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ
В ночь на 16 ноября в Улан-Удэ произошел пожар в квартире на проспекте Строителей. Спасены три мальчика от полутора до 12 лет, они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар ликвидирован на 10 квадратах. Всего в тушении приняли участие 26 человек и восемь единиц техники. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
«Главное управление призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Расскажите им как действовать при пожаре и ограничьте доступ к источникам огня», — призвало ведомство.
В МЧС также посоветовали установить в квартире автономный пожарный извещатель, который поможет обнаружить пожар на ранней стадии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России