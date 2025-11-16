Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ

В ночь на 16 ноября в Улан-Удэ произошел пожар в квартире на проспекте Строителей. Спасены три мальчика от полутора до 12 лет, они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар ликвидирован на 10 квадратах. Всего в тушении приняли участие 26 человек и восемь единиц техники. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Главное управление призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Расскажите им как действовать при пожаре и ограничьте доступ к источникам огня», — призвало ведомство.

В МЧС также посоветовали установить в квартире автономный пожарный извещатель, который поможет обнаружить пожар на ранней стадии.