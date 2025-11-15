 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате падения обломков сбитых дронов на территории одного из предприятий Рязанской области произошел пожар, заявил Малков. Предварительно, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается, добавил он

В Рязанской области из-за падения обломков сбитых дронов произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Малков напомнил о запрете на публикации снимков и видео с мест происшествий.

Над регионом этой ночью сбили 25 дронов, отчиталось Минобороны. Всего над Россией за ночь уничтожили 64 беспилотника.

Над Рязанской областью сбили восемь беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Это не первый случай, когда на территории предприятия в Рязанской области возник пожар после атаки дронов. Так, 23 октября Малков сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание на одном из предприятий в области. Той ночью над регионом сбили 14 беспилотников.

Теги
Полина Мартынова
Рязанская область Павел Малков пожар предприятие

