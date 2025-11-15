В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии
В Рязанской области из-за падения обломков сбитых дронов произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал он.
Малков напомнил о запрете на публикации снимков и видео с мест происшествий.
Над регионом этой ночью сбили 25 дронов, отчиталось Минобороны. Всего над Россией за ночь уничтожили 64 беспилотника.
Это не первый случай, когда на территории предприятия в Рязанской области возник пожар после атаки дронов. Так, 23 октября Малков сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание на одном из предприятий в области. Той ночью над регионом сбили 14 беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России