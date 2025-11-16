Четыре полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии в США
В американском штате Канзас четверо сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения в результате перестрелки на вызове о домашнем насилии в частном доме в сельской местности к югу от города Топика. 22-летний подозреваемый скончался на месте происшествия от огнестрельных ранений, передает Associated Press (AP).
Огнестрельные ранения получил также 77-летний дедушка подозреваемого.
По словам директора Канзасского бюро расследований, ранения получили три помощника шерифа округа Осейдж и один патрульный дорожного патруля Канзаса.
Соседи подозреваемого сообщили, что стрельба их удивила. По их словам, они не замечали никаких проблем ни у кого из членов семьи подозреваемого, таких как наркотики, алкоголь или насилие.
Ранее, в ночь на 25 октября, в результате семи перестрелок, произошедших в разных районах Вашингтона, огнестрельные ранения получили 12 человек. Пятеро из них были ранены возле Университета Говарда на встрече выпускников. Среди пострадавших — пятилетняя девочка.
