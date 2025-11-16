Четыре полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии в США

В американском штате Канзас четверо сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения в результате перестрелки на вызове о домашнем насилии в частном доме в сельской местности к югу от города Топика. 22-летний подозреваемый скончался на месте происшествия от огнестрельных ранений, передает Associated Press (AP).

Огнестрельные ранения получил также 77-летний дедушка подозреваемого.

По словам директора Канзасского бюро расследований, ранения получили три помощника шерифа округа Осейдж и один патрульный дорожного патруля Канзаса.

Соседи подозреваемого сообщили, что стрельба их удивила. По их словам, они не замечали никаких проблем ни у кого из членов семьи подозреваемого, таких как наркотики, алкоголь или насилие.

