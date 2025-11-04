 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих молодых людей 21 и 22 лет, подозреваемых в стрельбе из машины каршеринга, сообщили РБК в главном управлении МВД по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что 2 ноября на перекрестке улиц Салова и Бухарестская водитель каршерингового автомобиля «Москвич» несколько раз выстрелил в воздух из пистолета и уехал. Позднее припаркованный автомобиль нашли у дома в Мурино. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали мужчин и изъяли у них охолощенный пистолет.

Возбуждено дело о хулиганстве с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения — п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Как пишет «Фонтанка», задержанными оказались курсанты военной академии связи имени Буденного.

В апреле в Екатеринбурге задержали мужчину, несколько раз выстрелившего воздух на свадьбе. Им оказался местный житель по прозвищу Джава, ранее судимый — в 2018 году за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Александра Озерова
Санкт-Петербург новости стрельба каршеринг Курсанты задержание
Материалы по теме
В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине
Общество
Полиция США задержала подростка по подозрению в стрельбе в Алабаме
Общество
Пять человек ранены при стрельбе на встрече выпускников в Вашингтоне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Турции начали поиски пропавшей россиянки Общество, 15:27
Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС Политика, 15:11
В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга Общество, 15:09
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери Общество, 14:52
Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд Политика, 14:48
Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира Спорт, 14:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни Политика, 14:32
Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве Политика, 14:31
Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке Общество, 14:28
Саммит стран Северной и Южной Америк отложили после ударов США Политика, 14:24
«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед Спорт, 14:13
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10