В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих молодых людей 21 и 22 лет, подозреваемых в стрельбе из машины каршеринга, сообщили РБК в главном управлении МВД по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что 2 ноября на перекрестке улиц Салова и Бухарестская водитель каршерингового автомобиля «Москвич» несколько раз выстрелил в воздух из пистолета и уехал. Позднее припаркованный автомобиль нашли у дома в Мурино. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали мужчин и изъяли у них охолощенный пистолет.

Возбуждено дело о хулиганстве с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения — п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Как пишет «Фонтанка», задержанными оказались курсанты военной академии связи имени Буденного.

В апреле в Екатеринбурге задержали мужчину, несколько раз выстрелившего воздух на свадьбе. Им оказался местный житель по прозвищу Джава, ранее судимый — в 2018 году за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса).