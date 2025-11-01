Россиянам напомнили об уплате налогов на имущество до 1 декабря

Россиянам напомнили о необходимости уплатить налоги на имущество до 1 декабря

Россияне, которые владеют земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, до 1 декабря обязаны уплатить имущественные налоги за 2024 год.

Кроме того, до 1 декабря необходимо уплатить НДФЛ с доходов по банковским вкладам, если совокупный объем полученных за 2024 год процентов превысил лимит в ₽210 тыс.

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает уведомления в бумажном виде по почте либо в электронном — в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги».

Уведомления не формируются и не рассылаются в тех случаях, когда общая сумма начисленных гражданину налогов не превышает ₽300.