Общество⁠,
Россиянам напомнили об уплате налогов на имущество до 1 декабря

Россиянам напомнили о необходимости уплатить налоги на имущество до 1 декабря

Россияне, которые владеют земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, до 1 декабря обязаны уплатить имущественные налоги за 2024 год.

Налоговые органы получили возможность взыскивать долги без суда
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Кроме того, до 1 декабря необходимо уплатить НДФЛ с доходов по банковским вкладам, если совокупный объем полученных за 2024 год процентов превысил лимит в ₽210 тыс.

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает уведомления в бумажном виде по почте либо в электронном — в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги».

Уведомления не формируются и не рассылаются в тех случаях, когда общая сумма начисленных гражданину налогов не превышает ₽300.

Авторы
Теги
Полина Минаева
налог ФНС Имущество физические лица
