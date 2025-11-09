 Перейти к основному контенту
0

Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи вопреки критике

Депутат от АдГ Нойхофф заявил, что поедет на конгресс в Сочи вопреки критике

Немецкий депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Ганс Нойхофф поедет на международный симпозиум «БРИКС — Европа» в Сочи, несмотря на критику со стороны членов партии и других немецких политиков. Об этом он сообщил газете Handelsblatt.

Как пишет издание, поездка вызвала споры внутри АдГ из-за пророссийской направленности. Ряд депутатов выразили сомнения в ее целесообразности, а секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер ранее призвал руководство АдГ запретить поездку, иначе она будет считаться государственной изменой.

Нойхофф назвал обвинения «необоснованными» и заявил, что поедет на конгресс.

«Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, посвященный перспективам отношений между государствами-членами ЕС и странами БРИКС, и буду там же читать лекцию», — сказал депутат.

В Германии раскритиковали планы депутатов АдГ поехать на симпозиум в Сочи
Политика
Сочи

Конгресс пройдет с 13 по 17 ноября 2025 года. Также в нем примут участие депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре и председатель земельной организации Саксонии Йорг Урбан. Партия согласовала поездку и взяла на себя расходы участников.

Александра Озерова
Сочи Конгресс Альтернатива для Германии Европарламент критика
