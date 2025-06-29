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Пенсии в 2025 году ,  
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Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров в России

СФР: средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила более ₽20 тыс.
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тыс. руб. в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, следует из данных Социального фонда России, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным фонда, средний размер пенсии работающих пенсионеров на 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Больше всего пенсия работающих пенсионеров в Дальневосточном федеральном округе — 24 458 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 17 125 руб.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В Москве работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в размере 22 221 руб., в Санкт-Петербурге — 21 336 руб.

Ранее стал известен средний размер назначенных пенсий в России, он составил 23 448 руб. Новый показатель на 273 руб. превысил среднюю цифру пособия на начало года, когда пенсия составила 23 175 руб.

Согласно данным Соцфонда, на 1 апреля число пенсионеров достигло 40 961 000 человек. Из них продолжают работать почти 8 млн, а около 33 млн — неработающие.

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Евгений Вахляев
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