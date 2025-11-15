Боян Торбица (Фото: bojan.torbica_p.s / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Депутат Скупщины Сербии Боян Торбица от партии «Движение социалистов» (основана бывшим вице-премьером Александром Вулиным) заявил РБК на полях симпозиума «БРИКС — Европа» в Сочи, что Агентство безопасности и информации республики, ответственное за выдачу разрешений на экспорт оружия, ввело дополнительное требование для военных поставок, обязывающее каждого покупателя предоставить гарантию того, что боеприпасы не будут реэкспортированы или проданы третьим лицам без согласия Сербии. Так он прокомментировал слова сербского президента Александра Вучича о готовности возобновить поставки снарядов в ЕС, даже если в конечном итоге они окажутся у украинской армии.

В ноябре Вучич, в частности, в интервью Euronews заявил, что Белград готов продавать боеприпасы Евросоюзу, даже если в конечном итоге они будут переданы Украине.

«Нам нужно продать их кому-то, и мы продадим их всем, кому сможем, чтобы заработать немного денег, но мы постараемся позаботиться о том, чтобы боеприпасы не оказались в зоне боевых действий. Но это случается время от времени», — сказал сербский лидер. По его словам, Сербия производит до 160 тыс. различных снарядов, «столько же или чуть больше, чем Франция», и эту работу выполняют 30 тыс. рабочих, которые «зависят от нашей способности продать эти боеприпасы кому-то».

Сербия была первой страной, которая реализовала запрет на экспорт оружия, введя его именно из-за конфликта на Украине, заявил депутат. «И мы последовательно настаиваем на этом», — отметил Торбица в разговоре с РБК.

По его словам, ему неизвестно о том, что правительство сняло запрет на продажу боеприпасов, оружия и военной техники иностранным покупателям. «Этот запрет действует в Сербии с 23 июня этого года, и с тех пор экспорт не осуществлялся», — пояснил он.

Депутат предположил, что Белград мог бы обменять оружие и боеприпасы на газ, «решив тем самым обе проблемы к обоюдному удовлетворению». Однако, убежден он, «заявление Вучича было риторическим».

«Я абсолютно уверен, что он не тот лидер, который поставит под угрозу наши отношения с нашим единственным постоянным историческим союзником», — считает парламентарий. «Вучич и большинство сербов прекрасно понимают, что Россия не сделала ничего, чтобы заслужить хотя бы малейший ущерб со стороны Сербии. Мы, сербы, не являемся и никогда не будем народом без памяти и чести», — заключил он.

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера, заявил, что в Кремле понимают, «какое беспрецедентное давление оказывается» на Сербию». «Поэтому там история совсем не простая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — сказал он, отметив, что Москве, однако, «меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат».