Военная операция на Украине
0

Минобороны сообщило об ударах по связанной с ВСУ энергетике и транспорту

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в сводке Минобороны России.

Помимо этого, российские военные нанесли удары по пунктам дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142-х районах. Также было уничтожено до 19 морских дронов и три буксира.

Удары были нанесены частями оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Минобороны сообщило о трех попытках деблокировать окруженные части ВСУ
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Ранее ведомство отчиталось, что в период с 1 по 7 ноября российские военные нанесли семь ударов по предприятиям военной промышленности и по обеспечивающим их работу объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Александра Озерова
Минобороны энергетика Украина транспортная инфраструктура

