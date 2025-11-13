Минобороны сообщило об ударах по связанной с ВСУ энергетике и транспорту

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в сводке Минобороны России.

Помимо этого, российские военные нанесли удары по пунктам дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142-х районах. Также было уничтожено до 19 морских дронов и три буксира.

Удары были нанесены частями оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее ведомство отчиталось, что в период с 1 по 7 ноября российские военные нанесли семь ударов по предприятиям военной промышленности и по обеспечивающим их работу объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.