МВД разъяснило условия замены автоматически продленных водительских прав

МВД: заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Заменить национальные водительские удостоверения в России можно без сдачи экзаменов, но потребуется предоставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, сообщили ТАСС в МВД.

В МВД подчеркнули, что порядок замены удостоверений не изменился: новые права выдаются без экзаменов. Заявителю необходимо представить документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению авто.

Кроме того, потребуется ранее выданное российское удостоверение при его наличии. Порядок закреплен постановлением правительства России от 24 октября 2014 года.

С 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских удостоверений. В России этим можно было воспользоваться в течение трех последних лет, а сама функция затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — предупреждал ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров.