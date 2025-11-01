Правительство разрешило заселение в отели по водительским правам

С 1 января 2026 года россияне смогут заселяться в отели по водительским правам

Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Кроме того, правительство разрешило регистрироваться в отелях по загранпаспорту и военному билету

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Правительство упростило правила предоставления гостиничных услуг, которые позволят гражданам России заселяться в отели по водительскому удостоверению или по военному билету. Об этом сообщило Минэкономразвития.

«С 1 января 2026 года граждане России смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению», — рассказал РБК представитель министерства. Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Подлинность документа при заселении в отель, по его словам, будет автоматически проверяться информационными системами МВД через межведомственное взаимодействие с базами Госавтоинспекции.

Одновременно уже с момента публикации постановления правительства вступает в силу норма о возможности заселения граждан России в отели по заграничному паспорту. Для военнослужащих введен специальный порядок — они получают право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего. При этом администрация гостиницы, за исключением санаториев и медицинских организаций, не обязана регистрировать их по месту пребывания.

На текущий момент правила, утвержденные в ноябре 2020 года постановлением правительства № 1853, разрешают размещение в отелях по паспорту, временному удостоверению личности гражданина России или лица без гражданства, а для детей до 14 лет — по свидетельству о рождении. С инициативой расширить перечень документов, включив в него водительское удостоверение и военный билет, Минэкономразвития выступило еще в начале 2024 года. Летом 2024 года поручение обеспечить гражданам России возможность заселяться в гостиницы по правам с 1 июля 2025 года давал президент Владимир Путин. Тогда же обсуждалась возможность заселяться в отели гостям, которые предоставляют сведения, удостоверяющие личность в электронной форме через мобильное приложение «Госуслуги».

Как новые правила повлияют на туризм

Возможность регистрироваться в гостинице по водительским правам значительно «упростит жизнь» автотуристам, на которых приходится не менее 50% в целом по стране, считает директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Такая опция будет комфортна для автолюбителей, соглашается вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов: у путешественников за рулем появляется возможность переночевать в любом отеле без привязки к паспорту.

Размещение в гостиницах по загранпаспорту будет удобно для транзитных путешественников или в случае, когда необходимо переждать стыковку авиарейсов, уточнили РБК в Минэкономразвития.

В целом расширение перечня документов, на основании которых граждане смогут заселяться в гостиницы, окажет положительное влияние на рост турпотока, прогнозирует Ромашкин. Внутренний турпоток в России растет. В январе—июне 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок по стране — почти на 7% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всего к 2030 году президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить количество туристических поездок по стране до 140 млн и довести долю туризма в ВВП страны до 5%.