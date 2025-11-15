 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Каллас назвала поддержку Украины выгодной сделкой

Сюжет
Военная операция на Украине
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Nick Iwanyshyn / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Оказываемая Евросоюзом поддержка Украине — выгодная сделка, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Отрывок из выступления, где прозвучали эти слова, она опубликовала в соцсети Х.

«Поддержка Украины — это выгодная сделка по сравнению с ценой победы России», — заявила Каллас, говоря о финансировании, которое потребуется Киеву в 2026 году, и использовании для этих целей замороженных российских активов.

Россия выступает против военной помощи Украине. В Кремле обещали ответить на любые действия с замороженными за рубежом российскими активами.

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Политика
Кая Каллас

В сентябре Каллас выразила мнение, что конфликт на Украине может продлиться «еще пару лет». До этого, в августе, она заявила, что Евросоюз испытывает дефицит средств для финансирования Киева.

Помимо Каллас, конфликт на Украине выгодным называл глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, Варшава получит наибольшую выгоду от возможного восстановления Украины в связи с тем, что «по историческим, языковым и географическим причинам Польша станет надежной базой для многих западных инвесторов, вкладывающих средства в Украину».

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Полина Дуганова
Кая Каллас Украина Россия Евросоюз
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года

