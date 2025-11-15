Каллас назвала поддержку Украины выгодной сделкой
Оказываемая Евросоюзом поддержка Украине — выгодная сделка, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Отрывок из выступления, где прозвучали эти слова, она опубликовала в соцсети Х.
«Поддержка Украины — это выгодная сделка по сравнению с ценой победы России», — заявила Каллас, говоря о финансировании, которое потребуется Киеву в 2026 году, и использовании для этих целей замороженных российских активов.
Россия выступает против военной помощи Украине. В Кремле обещали ответить на любые действия с замороженными за рубежом российскими активами.
В сентябре Каллас выразила мнение, что конфликт на Украине может продлиться «еще пару лет». До этого, в августе, она заявила, что Евросоюз испытывает дефицит средств для финансирования Киева.
Помимо Каллас, конфликт на Украине выгодным называл глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, Варшава получит наибольшую выгоду от возможного восстановления Украины в связи с тем, что «по историческим, языковым и географическим причинам Польша станет надежной базой для многих западных инвесторов, вкладывающих средства в Украину».
