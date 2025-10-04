 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Сикорский рассказал, кому наиболее выгодно восстановление Украины

Сикорский заявил, что Польша получит наибольшую выгоду от восстановления Украины
Военная операция на Украине
Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, рассказал вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Fakt.

«Я считаю, что Польша получит наибольшую выгоду от возможного восстановления Украины, просто потому, что по историческим, языковым и географическим причинам Польша станет надежной базой для многих западных инвесторов, вкладывающих средства в Украину», — заявил он.

Сикорский добавил, что Польша активно участвует в конференциях по восстановлению Украины и, возможно, следующая подобная конференция пройдет на территории Польши. По его словам, присутствие «украинской диаспоры» в стране является дополнительным преимуществом, а Варшава уже заложить основу для этого сотрудничества между странами.

Министр отметил, что многие польские компании продолжают работу на Украине, несмотря на конфликт с Россией.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна намерена заработать на восстановлении Украины, в рамках которого одним из ключевых логистических пунктов должен стать терминал в польском Славкуве.

До этого, в июне 2024 года, председатель комитета по иностранным делам сейма Польши, глава Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль заявил, что Варшава не может не участвовать в восстановлении Украины. Говоря об этом, он отметил, что польские предприниматели уже зарабатывают на открытии украинского рынка.

Егор Алимов, Полина Дуганова
Польша Украина бенефициар восстановление
