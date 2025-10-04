Сикорский рассказал, кому наиболее выгодно восстановление Украины
Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, рассказал вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Fakt.
«Я считаю, что Польша получит наибольшую выгоду от возможного восстановления Украины, просто потому, что по историческим, языковым и географическим причинам Польша станет надежной базой для многих западных инвесторов, вкладывающих средства в Украину», — заявил он.
Сикорский добавил, что Польша активно участвует в конференциях по восстановлению Украины и, возможно, следующая подобная конференция пройдет на территории Польши. По его словам, присутствие «украинской диаспоры» в стране является дополнительным преимуществом, а Варшава уже заложить основу для этого сотрудничества между странами.
Министр отметил, что многие польские компании продолжают работу на Украине, несмотря на конфликт с Россией.
В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна намерена заработать на восстановлении Украины, в рамках которого одним из ключевых логистических пунктов должен стать терминал в польском Славкуве.
До этого, в июне 2024 года, председатель комитета по иностранным делам сейма Польши, глава Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль заявил, что Варшава не может не участвовать в восстановлении Украины. Говоря об этом, он отметил, что польские предприниматели уже зарабатывают на открытии украинского рынка.
