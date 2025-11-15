Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках до конца недели

В субботу, 15 ноября, жителей Москвы ожидает пасмурная погода с мокрым снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». Днем ожидается температура около плюс 2 градусов, однако из-за влажности до 87% ощущаться она будет как минус 4 градуса. Кроме того, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,5 м/с, периодически усиливаясь до 9,4 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 741 мм рт. ст., что несколько ниже нормы.

До конца недели в столице ожидается постепенное снижение дневных температур, которые будут колебаться в пределах 0—2 градусов днем, а ночами возможны заморозки до минус 2 градусов. Прогнозируются смешанные осадки, но их интенсивность уменьшится до умеренной. Атмосферное давление будет изменяться в диапазоне 738—745 мм рт. ст.