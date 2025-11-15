В семи российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Все семь российских аэропортов, приостановивших в ночь на 15 ноября и ранним утром полеты, возобновили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Последним аэропортом, где сняли ограничения, стал тамбовский (8:57 мск). До этого Кореняко объявил о том, что полеты возобновили авиагавани Уфы, Нижнекамска, Казани, Ижевска, Саратова и Самары.
Представитель Росавиации напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. За время их действия на запасные аэродромы отправили восемь самолетов, выполнявших рейсы в Казань и Уфу, а также еще один борт, направлявшийся в Самару.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Утром 15 ноября Минобороны отчиталось о 64 сбитых над Россией за ночь украинских дронах самолетного типа.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России