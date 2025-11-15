 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты

Аэропорт Ижевска приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 5:31 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты
Политика

До этого в ночь на 15 ноября аналогичные меры ввели аэропорты Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы. Позднее ограничения отменили в саратовском и самарском аэропортах, в остальных воздушных гаванях они продолжают действовать.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы беспилотной опасности. Так, в ночь на 14 ноября полеты приостановили 9 аэропортов. За ночь средства ПВО перехватили над российскими регионами 216 дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Ижевск аэропорты Росавиация

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты
Политика
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Мерц заверил, что ФРГ не депортирует преследуемых по политическим мотивам Политика, 05:54
Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты Политика, 05:41
Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины Политика, 05:27
Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции Политика, 05:17
Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ Технологии и медиа, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
США связали удары по судам у Венесуэлы с угрозой применения химоружия Политика, 04:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда Политика, 04:30
Трамп заявил о своем безразличии к публикации документов по делу Эпштейна Политика, 03:58
В Вологде и Череповце сняли все вывески магазинов «Красное & Белое» Общество, 03:40
Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания Политика, 03:36
Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:07
Конгресс США оценил возможность конфискации активов России на $2,5 млрд Политика, 03:02
Семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии Общество, 02:58