Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты
Аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Об ограничениях он написал в 5:31 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.
До этого в ночь на 15 ноября аналогичные меры ввели аэропорты Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы. Позднее ограничения отменили в саратовском и самарском аэропортах, в остальных воздушных гаванях они продолжают действовать.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы беспилотной опасности. Так, в ночь на 14 ноября полеты приостановили 9 аэропортов. За ночь средства ПВО перехватили над российскими регионами 216 дронов.
