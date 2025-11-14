 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры

Фото: kungurspas / VK
Фото: kungurspas / VK

ДТП с участием маршрутного автобуса и фуры произошло на 55-м километре автодороги Р-243 в Пермском крае, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Есть погибшие и пострадавшие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщило управление СК по региону в телеграм-канале. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей
Общество
Фото:МВД по Республике Крым

ГУ МВД по Пермскому краю сообщило РБК, что ДТП произошло в Кунгурском муниципальном округе.

«Со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус «Соболь», водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Предварительно имеются человеческие жертвы», — уточнило ведомство.

Авторы
Теги
Полина Минаева, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
ДТП Пермский край МВД

