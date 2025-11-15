В Воронежской области за ночь сбили шесть беспилотников
В ночь на 15 ноября в пяти районах Воронежской области были зафиксированы и уничтожены шесть беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Губернатор также объявил об отбое сигнала опасности ударов дронов.
Регион неоднократно подвергался налетам украинских беспилотников. Так, накануне вечером Гусев сообщил об уничтожении одного дрона. В ночь с 12 на 13 ноября около восьми беспилотников атаковали Нововоронежскую АЭС, расположенную в 45 км от Воронежа.
В результате обломки одного из дронов повредили распределительное устройство, что привело к отключению нескольких энергоблоков от сети и потребовало снижения мощности станции.
