В Воронежской области за ночь сбили шесть беспилотников

В ночь на 15 ноября в пяти районах Воронежской области были зафиксированы и уничтожены шесть беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Губернатор также объявил об отбое сигнала опасности ударов дронов.

Регион неоднократно подвергался налетам украинских беспилотников. Так, накануне вечером Гусев сообщил об уничтожении одного дрона. В ночь с 12 на 13 ноября около восьми беспилотников атаковали Нововоронежскую АЭС, расположенную в 45 км от Воронежа.

В результате обломки одного из дронов повредили распределительное устройство, что привело к отключению нескольких энергоблоков от сети и потребовало снижения мощности станции.