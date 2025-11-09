В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов

Подачу электричества в некоторых частях Воронежа приостанавливали после возгорания на одном из коммунальных объектов. Его причиной стала ночная атака БПЛА, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

Как отметил Гусев, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в ночь на 9 ноября несколько дронов над городом. «На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — написал глава региона.

По соображениям технологической безопасности власти решили кратковременно обесточить часть территорий города, подачу электроэнергии быстро восстановили. Кроме того, в связи с принятыми временными мерами (какими именно Гусев не уточнил) «в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления».

Гусев также сообщил, что в результате атаки пострадало одно из строительных предприятий: на его территории была посечена кровля, в нескольких зданиях выбило стекла. Повреждены были также несколько машин и внутренние сети отопления.

Как сообщало Минобороны, в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 44 дрона над двумя регионами России — над Брянской областью (43 беспилотника) и над Ростовской (один). Главы обоих регионов, Александр Богомаз и Юрий Слюсарь, сообщили об отсутствии пострадавших в результате атак.