 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов

Гусев: в Воронеже частично отключали свет из-за возгорания после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Подачу электричества в некоторых частях Воронежа приостанавливали после возгорания на одном из коммунальных объектов. Его причиной стала ночная атака БПЛА, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

Как отметил Гусев, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в ночь на 9 ноября несколько дронов над городом. «На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — написал глава региона.

По соображениям технологической безопасности власти решили кратковременно обесточить часть территорий города, подачу электроэнергии быстро восстановили. Кроме того, в связи с принятыми временными мерами (какими именно Гусев не уточнил) «в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления».

Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами
Политика

Гусев также сообщил, что в результате атаки пострадало одно из строительных предприятий: на его территории была посечена кровля, в нескольких зданиях выбило стекла. Повреждены были также несколько машин и внутренние сети отопления.

Как сообщало Минобороны, в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 44 дрона над двумя регионами России — над Брянской областью (43 беспилотника) и над Ростовской (один). Главы обоих регионов, Александр Богомаз и Юрий Слюсарь, сообщили об отсутствии пострадавших в результате атак.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Воронеж коммунальные предприятия дроны
Материалы по теме
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами
Политика
Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Политика
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснаснабжению Белгорода Политика, 09:14
Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями Политика, 09:02
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Посол Бацанов: Как спасти то, что осталось от контроля за ядерным оружиемПодписка на РБК, 09:01
Стоит ли играть в ОФЗ: принципы облигационного портфеля на 2026 год Инвестиции, 09:00
Европа хочет соперничать с Маском в космосе. Что из этого получитсяПодписка на РБК, 09:00
В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов Политика, 08:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В России уменьшилось количество пенсионеров Общество, 08:23
В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера Общество, 08:17
Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения Политика, 08:05
В России с 2022 года сократилось число операторов городского транспорта Бизнес, 08:00
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46