МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона

Владимир&nbsp;Липаев
Владимир Липаев (Фото: МИД России)

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Владимира Липаева и выразило протест по поводу инцидента с падением обломков БПЛА на румынской территории, сообщает румынский портал Informat.ro.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Глава МИД Сергей Лавров в конце сентября заявил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Румыния посол России

