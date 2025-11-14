МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Владимира Липаева и выразило протест по поводу инцидента с падением обломков БПЛА на румынской территории, сообщает румынский портал Informat.ro.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Глава МИД Сергей Лавров в конце сентября заявил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.
Материал дополняется
