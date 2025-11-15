В Дагестане мужчина в гостях зарезал хозяина дома и попытался убить семью

В одном из жилых домов Хасавюрта в Дагестане мужчина, находясь в гостях, зарезал хозяина дома и попытался убить членов его семьи, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

«По данным следствия, 14 ноября 2025 года, подозреваемый, находясь в гостях у знакомых в жилом доме, расположенном в городе Хасавюрт, в ходе возникшего конфликта нанес хозяину дома множественные удары по голове, после чего, используя имевшийся при себе нож, нанес потерпевшему множественные ранения, от которых последний скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что подозреваемый после убийства попытался скрыть преступление, нанеся жене и дочери скончавшегося мужчины ножевые ранения канцелярским ножом в область шеи, а затем, накрыв их одеждой, поджег. Однако женщине с двумя детьми удалось спастись. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е», «к» ч 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с целью скрыть другое преступление). СК устанавливает местонахождение подозреваемого с целью его задержания.

Позже пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила, что подозреваемого задержали по горячим следам, передает «АиФ Дагестан». Им оказался 34-летний Гасан Алиев.