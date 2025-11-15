 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд

Пентагон: США одобрили продажу Германии ракет на $3,5 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I (SM-6) и Standard Missile 2 Block IIIC (SM-2), а также соответствующего оборудования на сумму около $3,5 млрд, сообщила пресс-служба Пентагона.

Правительство Германии запросило у США поставку 173 ракет SM-6 и 577 ракет SM-2, а также сопутствующего оборудования и услуг поддержки. Заказ включает контейнеры для пусковых установок, запасные части, техническую документацию и логистическое обслуживание.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО», — отметило военное ведомство. При этом Пентагон подчеркнул, что продажа ракет не изменит базовый военный баланс в Европе. Основным подрядчиком будет корпорация RTX, куда входит Raytheon.

Axios узнал о приостановке Вашингтоном поставок оружия НАТО на $5 млрд
Политика
Ракетная установка&nbsp;HIMARS

Politico ранее рассказало, что Германия стремится стать доминирующей военной державой Европы, и это изменение политического баланса в регионе сравнимо с землетрясением. Ожидается, что к 2029 году Германия будет ежегодно тратить на оборону €153 млрд, или около 3,5% ВВП.

Ранее в ноябре Axios узнал, что США отложили поставки оружия на сумму более $5 млрд для поддержки союзников по НАТО и Украины из-за шатдауна. Приостановка правительства затронула поставки вооружений таким союзникам, как Дания, Хорватия и Польша. Речь идет в том числе о ракетах AMRAAM, боевых системах Aegis и HIMARS.

Москва осуждает поставки вооружения из США странам НАТО для поддержки Украины.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Германия ракеты США продажа Пентагон

