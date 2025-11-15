В Санкт-Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. Видео
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался снегопад - первый снег заметили утром и вечером 14 ноября, сообщают «Фонтанка» и «РБК Санкт-Петербург».
Также кадры снегопада опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в телеграм-канале, сопроводив видео словами: «Зимняя резина, лопаты, Снежный штаб — встречаем новую зиму в Ленобласти. Берегите близких».
По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, городская метеостанция зафиксировала осадки в виде снега в 6 часов утра. «Произошло это почти на месяц позднее средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 17 октября», — отметил он (цитата по «РБК Санкт-Петербург»).
По данным «Фонтанки», вечером снегопад прошел в районе станции метро «Приморская» и на севере города. В области снег припорошил тротуары и автомобили.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 15 ноября сильный снегопад может обрушиться на Москву. По его информации, в столице выпадет до 15 мм осадков — почти треть месячной нормы, высота снежного покрова достигнет 3–4 см, а гололедица будет толщиной до 7–12 мм.
