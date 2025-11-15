 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Санкт-Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. Видео

В Санкт-Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. Видео
Video

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался снегопад - первый снег заметили утром и вечером 14 ноября, сообщают «Фонтанка» и «РБК Санкт-Петербург».

Также кадры снегопада опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в телеграм-канале, сопроводив видео словами: «Зимняя резина, лопаты, Снежный штаб — встречаем новую зиму в Ленобласти. Берегите близких».

В Подмосковье пошел снег
Общество

По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, городская метеостанция зафиксировала осадки в виде снега в 6 часов утра. «Произошло это почти на месяц позднее средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 17 октября», — отметил он (цитата по «РБК Санкт-Петербург»).

По данным «Фонтанки», вечером снегопад прошел в районе станции метро «Приморская» и на севере города. В области снег припорошил тротуары и автомобили.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 15 ноября сильный снегопад может обрушиться на Москву. По его информации, в столице выпадет до 15 мм осадков — почти треть месячной нормы, высота снежного покрова достигнет 3–4 см, а гололедица будет толщиной до 7–12 мм.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Санкт-Петербург Ленинградская область снег Александр Дрозденко Погода

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Подмосковье пошел снег
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в ночь на субботу
Общество
Сильный снегопад обрушится на Москву в субботу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты Политика, 01:23
В Дагестане мужчина в гостях зарезал хозяина дома и попытался убить семью Общество, 01:17
«МегаФон» объяснил передачу МВД номеров россиян, ставших целью мошенников Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд Политика, 00:54
В Санкт-Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. Видео Общество, 00:32
Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
FT заявила о планах США убрать из ЕС российский газ до последней молекулы Политика, 00:18
США выступили против поправки к резолюции России в ООН о неонацизме Политика, 00:15
В Саратове закрепили священников за женскими консультациями Общество, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кто выигрывал чемпионские пояса в UFC в двух и более весовых категориях Спорт, 00:01
Звезды MMA назвали фаворита в бою Махачева за титул UFC Спорт, 00:00
Фицо предложил поддержавшим Украину школьникам отправиться туда Политика, 14 ноя, 23:46