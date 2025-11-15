В Саратове закрепили священников за женскими консультациями

В Саратове закрепили священников за медучреждениями для борьбы с абортами

В Саратовской митрополии издали указ о закреплении священников за женскими консультациями в медучреждениях города, в том числе в целях противодействия абортам. Документ подписал Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, он опубликован на официальном сайте митрополии.

«Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного Синода Русской Православной Церкви, направленных на деятельность Церкви в сфере социального служения и противодействию абортам», — говорится в документе.

В указе также перечислены священники, закрепленные за различными медучреждениями Саратова. Всего с женскими консультациями будут работать 18 иереев и один иеромонах.

Священники обязаны приступить к духовному окормлению пациенток и персонала женских консультаций сразу после получения соответствующего указа.

«Весрия Саратов» пишет, что в конце октября митрополит Игнатий предложил закреплять священников за женскими консультациями министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову на совещании в Саратовской областной Думе по теме демографии. Также, по данным агентства, он предложил перед одной из женских консультаций в регионе установить памятник нерожденным детям, пообещав найти благотворителей для его установки.

С августа 2023 года более 20 субъектов России ввели меры против склонения к искусственному прерыванию беременности. Патриарх Кирилл ранее призвал распространить подобные меры на федеральный уровень, отметив, что это особенно важно «в условиях демографического кризиса».