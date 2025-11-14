 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Дамаске произошел взрыв

В Дамаске произошел взрыв, погибла женщина
Фото: Muhmmad Al-Najjar / Sopa Images / Global Look Press
Фото: Muhmmad Al-Najjar / Sopa Images / Global Look Press

В центре Дамаска, столицы Сирии, упала ракета и произошел взрыв, сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации одного из источников, ракета упала в районе Эль-Мезза на юго-западе сирийской столицы. По меньшей мере одна женщина погибла, есть еще несколько пострадавших.

Reuters сообщил о планах США разместить военных на авиабазе в Дамаске
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

По словам очевидцев, в результате атаки повреждено трехэтажное здание.

В другом районе позже произошел еще один взрыв. Пока неизвестно, был ли он связан с первым инцидентом.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Минаева
Дамаск взрыв Сирия

