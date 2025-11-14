В Дамаске произошел взрыв
В центре Дамаска, столицы Сирии, упала ракета и произошел взрыв, сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации одного из источников, ракета упала в районе Эль-Мезза на юго-западе сирийской столицы. По меньшей мере одна женщина погибла, есть еще несколько пострадавших.
По словам очевидцев, в результате атаки повреждено трехэтажное здание.
В другом районе позже произошел еще один взрыв. Пока неизвестно, был ли он связан с первым инцидентом.
