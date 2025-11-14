В Волхове 50 тыс. человек остались без воды

Фото: Леноблводоканал

В Волхове Ленинградской области аварийно отключили воду в 17:00 мск 14 ноября после повреждения трубопровода, сообщила администрация города.

Под отключение до окончания аварийных ремонтных работ попал весь город.

Прокуратура Ленинградской области сообщила о проверке в связи с аварийным отключением холодного водоснабжения. По информации ведомства, без воды остались около 50 тыс. жителей. Организован подвоз воды.

В октябре в Чите в 228 многоквартирных домах и 37 социальных объектах отключили холодную воду из-за устранения последствий аварии на водопроводе. Для лечебных учреждений организовали подвоз воды. Водопроводную насосную станцию (ВНС) № 3 временно отключило АО «Водоканал-Чита».