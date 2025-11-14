В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

В результате столкновения автобуса с остановкой в центре Стокгольма погибли и получили ранения несколько человек, сообщила шведская полиция, передает Reuters.

Представитель спасательных служб Стокгольма сообщил, что пострадали шесть человек, не назвав точное число погибших. По информации издания Aftonbladet, погибли три человека.

В момент столкновения в автобусе не было пассажиров, учточнил представитель полиции.

Водителя автобуса задержали. Ведется расследование по факту непреднамеренного убийства.

В ноябре 37 человек погибли после падения автобуса в овраг в горном регионе Арекипа в Перу. Автобус ехал по шоссе из города Чала, столкнулся с фургоном и вылетел с дороги в ущелье глубиной около 200 м.