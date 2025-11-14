Появилось фото задержания организатора ОПГ «Махонинские»

Александр Махонин (Фото: предоставлено РБК)

Очевидец предоставил РБК фотографию задержания в Челябинске организатора ОПГ «Махонинские» Александра Махонина. Советский районный суд признал «Махонинских» экстремистской организацией, а их бизнес, недвижимость, машины и маломерные суда обратили в доход государства.

На Махонина и других участников ОПГ завели уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

ОПГ создана и управляется с 1990-х годов братьями Махониными, которые «использовали для ее создания свой криминальный опыт и преступное прошлое ее активных участников». Александра Махонина судили за покушение на убийство. Его брат Андрей Махонин еще в 1980-х годах был осужден за хулиганство, несанкционированную торговлю подакцизными товарами, а в конце 1990-х — за самоуправство.