 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Появилось фото задержания организатора ОПГ «Махонинские»

Александр Махонин
Александр Махонин (Фото: предоставлено РБК)

Очевидец предоставил РБК фотографию задержания в Челябинске организатора ОПГ «Махонинские» Александра Махонина. Советский районный суд признал «Махонинских» экстремистской организацией, а их бизнес, недвижимость, машины и маломерные суда обратили в доход государства.

На Махонина и других участников ОПГ завели уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Активы ОПГ «Махонинские» арестовали по иску Генпрокуратуры
Бизнес

ОПГ создана и управляется с 1990-х годов братьями Махониными, которые «использовали для ее создания свой криминальный опыт и преступное прошлое ее активных участников». Александра Махонина судили за покушение на убийство. Его брат Андрей Махонин еще в 1980-х годах был осужден за хулиганство, несанкционированную торговлю подакцизными товарами, а в конце 1990-х — за самоуправство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Минаева
ОПГ задержание «Махонинские» ФСБ

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат
Общество
Седьмого участника дела об Уральской ОПГ заключили под стражу
Политика
«ОПГ и активы на ₽9 млрд»: что известно об иске к главе Совета судей
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона Политика, 20:42
Впервые за полгода ввод жилья в России превысил прошлогодние показатели Недвижимость, 20:42
Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Волгоградской области священник покончил с собой Общество, 20:32
Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре База знаний, 20:31
В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой Общество, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили Спорт, 20:25
В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке Политика, 20:15
Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения Спорт, 20:04
Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения Общество, 20:01