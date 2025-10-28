Активы ОПГ «Махонинские» арестовали по иску Генпрокуратуры

Судебные приставы приступили к аресту активов группировки «Махонинские». Общая сумма имущества, которого Генпрокуратура требует конфисковать — 2,5 млрд руб

Фото: УФСБ по Челябинской области

ФССП начала арестовывать объекты группировки «Махонинские» в Челябинске по иску Генпрокуратуры, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом же говорит источник «Интерфакса».

Арестована управляющая SPA-комплексом «Атлантида» компания «Аквалэнд», а также компании «Антис» и «Медхимпро», обеспечительные меры наложены на счета Дмитрия Махонина. В списке объектов, подлежащих аресту также «Юрьевский Торговый Комплекс», магазин № 8 «Ткани», «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация» и «Стройбизнессити».

Арест имущества проводят московские приставы, они действуют по решению Советского районного суда Челябинска, куда поступил иск Генпрокуратуры о национализации активов на общую сумму 2,5 млрд руб. Фигурантами иска числятся 16 человек, среди них братья Андрей и Александр Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В качестве заинтересованных лиц в иске указаны еще пять человек и семь компаний. По данным генпрокуратуры, для получения Никитой Махониным кипрского гражданства были обналичены и выведены за границу 97 млн руб.

«Махонинские» поддерживали связь с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и экс-владельцем «Южуралзолота», бывшим вице-спикером парламента региона от «Единой России» Константином Струковым и выводили деньги за рубеж, установило следствие, говорит собеседник в силовых структурах.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах. В мае 2024-го активы производителя макарон «Макфа», бенефициаром которого он был, национализировали по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство посчитали деятельность компании «коррупционной», поскольку Юревич и другой бенефициар, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, занимались бизнесом, будучи представителями власти. Совладельцы предприятия в судебном порядке оспаривают позицию Генпрокуратуры. В июле по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы Струкова, в том числе в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото», их обратили в доход государства. С 2000 года он являлся депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России», одновременно бизнесмен состоял в комитете по экологии и природопользованию, что, как говорилось в иске, обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования.

Генпрокуратура потребовала признать группировку «Махонинские» экстремистским объединением, запретить его, а также конфисковать в доход государства имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм.

В иске сказано, что группировка действует с 1990-х годов, участники разделяют идеи движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России), а создали его братья Андрей и Александр Махонины. Оба брата судимы: Александр за покушение на убийство в 1990-м, а Андрей за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений местному жителю в 1983 году, за незаконную торговлю подакцизными товарами в 1985-м и за самоуправство в 1999 году. Еще один ответчик, Максим Попов, которого Генпрокуратура называет телохранителем лидеров объединения, в 1993 году был осужден за разбойное нападение.

Генпрокуратура установила, что «Махонинские» с создания группы занимались «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов». Например, в 1999-м ОПГ захватила колхозный рынок в Челябинске, в результате чего доли перешли Махониным.

Таким же образом в собственность «Махонинских» перешел развлекательный центр, прежде называвшийся «Монте-Карло», считают прокуроры. По данным ведомства, в 2008 году совладелец центра отказался передать группировке 20% объекта, после чего его забили до смерти, затем родственников вынудили передать долю по заниженной цене. Сейчас права принадлежат братьям Махониным, их родственнику, Попову другим.