Активы ОПГ «Махонинские» арестовали по иску Генпрокуратуры

Судебные приставы приступили к аресту активов группировки «Махонинские». Общая сумма имущества, которого Генпрокуратура требует конфисковать — 2,5 млрд руб
Фото: УФСБ по Челябинской области
Фото: УФСБ по Челябинской области

ФССП начала арестовывать объекты группировки «Махонинские» в Челябинске по иску Генпрокуратуры, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом же говорит источник «Интерфакса».

Арестована управляющая SPA-комплексом «Атлантида» компания «Аквалэнд», а также компании «Антис» и «Медхимпро», обеспечительные меры наложены на счета Дмитрия Махонина. В списке объектов, подлежащих аресту также «Юрьевский Торговый Комплекс», магазин № 8 «Ткани», «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация» и «Стройбизнессити».

Арест имущества проводят московские приставы, они действуют по решению Советского районного суда Челябинска, куда поступил иск Генпрокуратуры о национализации активов на общую сумму 2,5 млрд руб. Фигурантами иска числятся 16 человек, среди них братья Андрей и Александр Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В качестве заинтересованных лиц в иске указаны еще пять человек и семь компаний. По данным генпрокуратуры, для получения Никитой Махониным кипрского гражданства были обналичены и выведены за границу 97 млн руб.

Суд конфисковал активы ушедшего на военную операцию экс-мэра Владивостока
Политика
Игорь Пушкарёв

«Махонинские» поддерживали связь с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и экс-владельцем «Южуралзолота», бывшим вице-спикером парламента региона от «Единой России» Константином Струковым и выводили деньги за рубеж, установило следствие, говорит собеседник в силовых структурах. 

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах. В мае 2024-го активы производителя макарон «Макфа», бенефициаром которого он был, национализировали по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство посчитали деятельность компании «коррупционной», поскольку Юревич и другой бенефициар, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, занимались бизнесом, будучи представителями власти. Совладельцы предприятия в судебном порядке оспаривают позицию Генпрокуратуры.

В июле по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы Струкова, в том числе в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото», их обратили в доход государства. С 2000 года он являлся депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России», одновременно бизнесмен состоял в комитете по экологии и природопользованию, что, как говорилось в иске, обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования.

Генпрокуратура потребовала признать группировку «Махонинские» экстремистским объединением, запретить его, а также конфисковать в доход государства имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм.

В иске сказано, что группировка действует с 1990-х годов, участники разделяют идеи движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России), а создали его братья Андрей и Александр Махонины. Оба брата судимы: Александр за покушение на убийство в 1990-м, а Андрей за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений местному жителю в 1983 году, за незаконную торговлю подакцизными товарами в 1985-м и за самоуправство в 1999 году. Еще один ответчик, Максим Попов, которого Генпрокуратура называет телохранителем лидеров объединения, в 1993 году был осужден за разбойное нападение.

Генпрокуратура установила, что «Махонинские» с создания группы занимались «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов». Например, в 1999-м ОПГ захватила колхозный рынок в Челябинске, в результате чего доли перешли Махониным.

Таким же образом в собственность «Махонинских» перешел развлекательный центр, прежде называвшийся «Монте-Карло», считают прокуроры. По данным ведомства, в 2008 году совладелец центра отказался передать группировке 20% объекта, после чего его забили до смерти, затем родственников вынудили передать долю по заниженной цене. Сейчас права принадлежат братьям Махониным, их родственнику, Попову другим.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

