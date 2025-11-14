США засекли захват Ираном нефтяного танкера в Оманском заливе

Фото: Hassan Shirvani / EPA / ТАСС

Нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов был захвачен в Оманском заливе Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.

Инцидент произошел примерно в 20 морских милях (37 км) к востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в тот момент, когда танкер миновал узкий Ормузский пролив, направляясь из ОАЭ в Сингапур.

По данным CBS News, в нападении участвовали три небольших катера. После этого грузовое судно было направлено в территориальные воды Ирана. За операцией КСИР в Оманском заливе несколько часов следил беспилотник ВМС США MQ-4C Triton.

Базирующаяся на Кипре компания Columbia Shipmanagement подтвердила, что «потеряла связь» со своим танкером, перевозившим газойль с высоким содержанием серы.

Тегеран официально не комментировал случившееся.

Последний подобный инцидент произошел 13 апреля 2024 года, когда иранский КСИР захватил контейнеровоз MSC Aries, принадлежавший компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. На борту находилась международная команда из 25 моряков, в том числе из России.

Через несколько недель Тегеран отпустил экипаж. Однако судно с грузом на $90 млн осталось арестованным на территории Ирана.