США засекли захват Ираном нефтяного танкера в Оманском заливе
Нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов был захвачен в Оманском заливе Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.
Инцидент произошел примерно в 20 морских милях (37 км) к востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в тот момент, когда танкер миновал узкий Ормузский пролив, направляясь из ОАЭ в Сингапур.
По данным CBS News, в нападении участвовали три небольших катера. После этого грузовое судно было направлено в территориальные воды Ирана. За операцией КСИР в Оманском заливе несколько часов следил беспилотник ВМС США MQ-4C Triton.
Базирующаяся на Кипре компания Columbia Shipmanagement подтвердила, что «потеряла связь» со своим танкером, перевозившим газойль с высоким содержанием серы.
Тегеран официально не комментировал случившееся.
Последний подобный инцидент произошел 13 апреля 2024 года, когда иранский КСИР захватил контейнеровоз MSC Aries, принадлежавший компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. На борту находилась международная команда из 25 моряков, в том числе из России.
Через несколько недель Тегеран отпустил экипаж. Однако судно с грузом на $90 млн осталось арестованным на территории Ирана.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России