Общество
0

Новым генеральным директором ЮНЕСКО стал экс-министр туризма Египта

Халед Аль-Анани
Халед Аль-Анани (Фото: XinHua / Global Look Press)

Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала египтянина Халеда Аль-Анани генеральным директором организации, сообщила пресс-служба организации.

Аль-Анани получил 172 голоса из 179. Он вступит в должность 15 ноября на четырехлетний срок, сменив Одрэ Азуле, занимавшую этот пост с 2017 года.

Аль-Анани родился в 1971 году. Он египтолог и профессор египтологии в Хелуанском университете, где преподает более 30 лет.

В 2014–2016 годах Аль-Анани возглавлял Национальный музей египетской цивилизации, а в 2015–2016 годах — Египетский музей в Каире. С 2016 по 2022 год занимал пост министра по делам охраны памятников древности, а затем министра туризма и охраны памятников древности Египта.

ЮНЕСКО потребовало показать поправки о Байкале до их принятия
Политика
Озеро Байкал

В 2024 году его назначили специальным послом Всемирной туристской организации по культурному туризму, а позднее он стал попечителем Африканского фонда всемирного наследия.

Аль-Анани стал 12-м генеральным директором ЮНЕСКО. Он является первым генеральным директором из арабской страны и вторым представителем Африки, занимающим этот пост, после Амаду-Махтара М'Боу из Сенегала в 1974–1987 годах.

ЮНЕСКО (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — специализированное учреждение ООН, созданное для содействия миру через развитие международного сотрудничества в сфере культуры, науки, образования и информационных технологий.

Организация объединяет 194 государства и 12 ассоциированных членов, которые не являются субъектами международных отношений (Каймановы острова, Фарерские острова и т.п.).

Задачи ЮНЕСКО — защита объектов всемирного наследия, продвижение устойчивого развития и преодоление таких проблем, как неграмотность и сокращение биоразнообразия. Организация обеспечивает сохранность культурного и природного достояния для будущих поколений.

Полина Минаева
ЮНЕСКО Египет туризм
