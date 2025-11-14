Глава «Росатома» ответил на вопрос о готовности полигона на Новой Земле

Алексей Лихачев (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Решение о проведении ядерных испытаний должен принять верховный главнокомандующий. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос журналистов о состоянии российского испытательного полигона на Новой Земле.

«Какое решение верховный главнокомандующий примет, такое и будет выполнено незамедлительно», — сказал он после консультации в Калининграде с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает «РИА Новости».

Ранее в ходе встречи с Гросси Лихачев рассказал об атаке беспилотников на Нововоронежскую АЭС в ночь с 12 на 13 сентября. Из-за нее несколько энергоблоков были отключены от сети. «Позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежская АЭС. Все они были обезврежены, сбиты», — рассказал глава «Росатома».

Обломки сбитых беспилотников повредили распределительное устройство, из-за чего пришлось снижать мощность станции, уточнил Лихачев. Однако, как добавил он, ремонтно-восстановительные работы прошли «очень быстро, очень профессионально». АЭС вернули на проектную мощность в 11 утра 14 ноября, отметил Лихачев.