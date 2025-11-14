 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

«Росатом» рассказал о ночной атаке ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Лихачев: Нововоронежскую АЭС атаковали восемь беспилотников ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 13 ноября станцию атаковали восемь дронов. Их удалось подавить, однако обломки повредили распределительное устройство, из-за чего пришлось отключить несколько блоков. АЭС вернули на проектную мощность утром 14 ноября
Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС (Фото: Kitashovroman / Wikipedia)

В результате атаки беспилотников на Нововоронежскую АЭС в ночь с 12 на 13 ноября несколько энергоблоков были отключены от сети, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде, передает «РИА Новости».

«Позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС. Все они были обезврежены, сбиты», — рассказал глава «Росатома».

Обломки сбитых беспилотников повредили распределительное устройство, которое нужно для приема и распределения электроэнергии, вырабатываемой турбинами. Из-за этого пришлось снижать мощность станции, уточнил Лихачев. Однако, как добавил он, ремонтно-восстановительные работы прошли «очень быстро, очень профессионально». АЭС вернули на проектную мощность в 11 утра 14 ноября, отметил Лихачев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также рассказал о ночной атаке на АЭС. В своем телеграм-канале он написал, что было повреждено вспомогательное электрооборудование недалеко от станции.

«В автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. Еще один энергоблок НВ АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность», — добавил глава региона. Сейчас работу всех энергоблоков уже восстановили.

Как уточнил Гусев, атака беспилотников не повлияла на радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории, он соответствовал естественным природным значениям.

Нововоронежская АЭС им. В.А. Сидоренко располагается на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа. Она была введена в эксплуатацию в 1964 году. На станции семь энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). В начале октября сообщалось, что на АЭС работают три блока (с четвертого по шестой), седьмой — в плановом ремонте с 4 октября.

В Новороссийске после ночной атаки дронов ввели режим ЧС
Политика

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетел в калининградский аэропорт Храброво из Марселя накануне вечером. О предстоящей встрече ранее сообщал Лихачев, уточнив, что у них с Гросси запланировано обсуждение безопасности Запорожской атомной электростанции, конкретных шагов, которые «Росатом» будет предпринимать в координации с МАГАТЭ, чтобы не допустить ядерной аварии.

В прошлый раз об атаке БПЛА на Нововоронежскую АЭС «Росэнергоатом» сообщил 7 октября. Тогда сбитый дрон упал и ударился о градирню АЭС, при ударе он взорвался. «Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — рассказали тогда в пресс-службе «Росэнергоатома».

При этом происшествие не повлияло на работу станции, радиационный фон тогда остался в норме.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Нововоронежская АЭС дроны ВСУ Росатом Алексей Лихачев

