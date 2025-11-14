Обвинение попросило суд отправить Дудя в колонию на 1 год и 10 месяцев
Гособвинение попросило столичный суд заочно приговорить к одному году десяти месяцам колонии журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает «РИА Новости».
«Прошу <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявила прокурор.
Столичный суд 14 ноября приступил к рассмотрению дела Дудя.
В июле Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера за уклонение от обязанностей иноагента. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).
Дудь объявлен в международный розыск. Он уехал из России весной 2022 года.
