Обвинение попросило суд отправить Дудя в колонию на 1 год и 10 месяцев

Юрий Дудь (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Гособвинение попросило столичный суд заочно приговорить к одному году десяти месяцам колонии журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает «РИА Новости».

«Прошу <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявила прокурор.

Столичный суд 14 ноября приступил к рассмотрению дела Дудя.

В июле Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера за уклонение от обязанностей иноагента. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Дудь объявлен в международный розыск. Он уехал из России весной 2022 года.