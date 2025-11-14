 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Обвинение попросило суд отправить Дудя в колонию на 1 год и 10 месяцев

Юрий Дудь
Юрий Дудь (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Гособвинение попросило столичный суд заочно приговорить к одному году десяти месяцам колонии журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает «РИА Новости».

«Прошу <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявила прокурор.

Столичный суд 14 ноября приступил к рассмотрению дела Дудя.

Дудь и Лебедев проиграли апелляции по делу о защите чести Мизулиной
Политика
Екатерина Мизулина

В июле Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера за уклонение от обязанностей иноагента. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Дудь объявлен в международный розыск. Он уехал из России весной 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Минаева
Юрий Дудь иноагенты сроки

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ТАСС узнал о возможной проверке Дудя на госизмену
Политика
Против Юрия Дудя возбудили уголовное дело
Политика
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Эксперты ЕКЦ Москвы провели почти 500 консультаций для застройщиков Город, 16:05
Думе предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы Технологии и медиа, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Глава «Росатома» ответил на вопрос о готовности полигона на Новой Земле Политика, 16:00
Путин присвоил звание Героя труда президенту «Транснефти» Политика, 16:00
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 15:59
Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ Политика, 15:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям Политика, 15:58
Названы цены на обновленный внедорожник Tank 300 в России Авто, 15:54
Гусев рассказал о повреждениях у Нововоронежской АЭС после удара БПЛА Политика, 15:50
Клуб КХЛ уволил второго за сезон главного тренера Спорт, 15:48
Лукашенко назвал криптовалюту способом ухода от долларовой зависимости Крипто, 15:47
Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом Политика, 15:46
Потенциальный соперник Усика попался на кокаине Спорт, 15:40