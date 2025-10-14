 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дудь и Лебедев проиграли апелляции по делу о защите чести Мизулиной

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил апелляции блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России) и дизайнера Артемия Лебедева на решение суда первой инстанции по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТАСС.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — гласит решение суда.

В 2024 году Мизулина подала иск после интервью Лебедева Дудю, в котором тот исковеркал ее фамилию и назвал ее деятельность инфотерроризмом и нецензурно исказил ее фамилию. Суд постановил взыскать ₽300 тыс. с Лебедева и ₽200 тыс. с Дудя, удалить фрагмент видео и запретил в дальнейшем распространять фрагменты видеороликов, «содержащих в себе [информацию], не соответствующую действительности и порочащую честь и деловую репутацию» Мизулиной и ее лиги.

Мизулина на штраф Дудю и Лебедеву ответила, что «девочек обижать нельзя»
Общество
Екатерина Мизулина

Изначально Мизулина потребовала возмещение морального вреда в размере ₽10 млн., но позже заявила, что не будет обжаловать частичное удовлетворение иска.

Лебедев и Дудь подали апелляцию на решение суда. Как передает агентство, в жалобе Дудя говорилось, что «высказывания в отношении истца носили оценочный характер и не порочили его честь и достоинство». Представитель Лебедева согласился с этой оценкой и добавил, что экспертиза, проведенная в рамках гражданского разбирательства, была проведена с нарушениями.

Персоны
Александра Озерова
Артемий Лебедев Юрий Дудь Екатерина Мизулина судебный иск защита чести и достоинства
Екатерина Мизулина фото
Екатерина Мизулина
глава «Лиги безопасного интернета»
1 сентября 1984 года
Артемий Лебедев фото
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер, предприниматель
13 февраля 1975 года
