Дудь и Лебедев проиграли апелляции по делу о защите чести Мизулиной

Екатерина Мизулина (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил апелляции блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России) и дизайнера Артемия Лебедева на решение суда первой инстанции по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТАСС.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — гласит решение суда.

В 2024 году Мизулина подала иск после интервью Лебедева Дудю, в котором тот исковеркал ее фамилию и назвал ее деятельность инфотерроризмом и нецензурно исказил ее фамилию. Суд постановил взыскать ₽300 тыс. с Лебедева и ₽200 тыс. с Дудя, удалить фрагмент видео и запретил в дальнейшем распространять фрагменты видеороликов, «содержащих в себе [информацию], не соответствующую действительности и порочащую честь и деловую репутацию» Мизулиной и ее лиги.

Изначально Мизулина потребовала возмещение морального вреда в размере ₽10 млн., но позже заявила, что не будет обжаловать частичное удовлетворение иска.

Лебедев и Дудь подали апелляцию на решение суда. Как передает агентство, в жалобе Дудя говорилось, что «высказывания в отношении истца носили оценочный характер и не порочили его честь и достоинство». Представитель Лебедева согласился с этой оценкой и добавил, что экспертиза, проведенная в рамках гражданского разбирательства, была проведена с нарушениями.