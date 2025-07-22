Суд в Москве заочно арестовал Юрия Дудя
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов) на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.
Дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Дудь объявлен в международный розыск.
О том, что Юрий Дудь стал фигурантом уголовного дела, в начале июля сообщил Следственный комитет. В ведомстве указали, что журналист дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда же в СК допустили, что Дудь может быть объявлен в розыск.
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