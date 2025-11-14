 Перейти к основному контенту
Политика


Глава Минфина призвал работать без расчета на «тучные или худые» годы

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России следует работать, не полагаясь на «тучные или худые» годы.

«Я вам так скажу — не надо рассчитывать на тучные или худые годы. Надо быть всегда готовым к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», — сказал Силуанов корреспонденту Life Александру Юнашеву. Фрагмент интервью с министром опубликован в телеграм-канале журналиста.

Силуанов добавил, что именно такую политику проводит его ведомство вместе с Банком России.

Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах
Политика
Антон Силуанов

«Что бюджетная политика, что денежно-кредитная политика. Поэтому видите, что санкции действуют в отношении России, но тем не менее все обязательства выполняются. Мало того, находим ресурсы», — пояснил министр.

Судя по кадрам, во время интервью рядом с ним находилась председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина. Оба присутствовали в этот день на XIII Конгрессе финансистов Казахстана в Алма-Ате.

Ранее во время выступления на этом форуме Набиуллина признала, что регулятор допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке, дав рынку сигнал, который был неверно интерпретирован. Это привело росту кредитной активности. Речь идет о периоде, когда ЦБ на семь месяцев в декабре 2023-го повысил ключевую ставку до 16%.

Денис Малышев
Антон Силуанов Эльвира Набиуллина Минфин Центробанк
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года

