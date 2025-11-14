Глава Минфина призвал работать без расчета на «тучные или худые» годы
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России следует работать, не полагаясь на «тучные или худые» годы.
«Я вам так скажу — не надо рассчитывать на тучные или худые годы. Надо быть всегда готовым к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», — сказал Силуанов корреспонденту Life Александру Юнашеву. Фрагмент интервью с министром опубликован в телеграм-канале журналиста.
Силуанов добавил, что именно такую политику проводит его ведомство вместе с Банком России.
«Что бюджетная политика, что денежно-кредитная политика. Поэтому видите, что санкции действуют в отношении России, но тем не менее все обязательства выполняются. Мало того, находим ресурсы», — пояснил министр.
Судя по кадрам, во время интервью рядом с ним находилась председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина. Оба присутствовали в этот день на XIII Конгрессе финансистов Казахстана в Алма-Ате.
Ранее во время выступления на этом форуме Набиуллина признала, что регулятор допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке, дав рынку сигнал, который был неверно интерпретирован. Это привело росту кредитной активности. Речь идет о периоде, когда ЦБ на семь месяцев в декабре 2023-го повысил ключевую ставку до 16%.
