Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах

Силуанов: Россия и Китай почти перешли на расчеты в национальных валютах

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия и Китай почти полностью отказались от доллара и евро в своих взаимных расчетах, перейдя на использование национальных валют. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов в рамках 11-го Российско-Китайского финансового диалога в Пекине.

По словам министра, на рубль и юань сейчас приходится 99,1% торговых расчетов между двумя странами. Силуанов отметил, что следующим шагом является закрепление достигнутого результата и дальнейшее расширение партнерства.

Одной из ключевых причин этого перехода является стремление обойти зависимость от западной финансовой системы. Как пояснил Силуанов, расчеты в долларах и евро проходили через банки недружественных стран, которые в любой момент могли заблокировать платежи. Использование национальных валют позволяет исключить этот риск.

Накануне, 3 ноября, в Ханчжоу прошла 30-я встреча премьер-министров двух стран — Михаила Мишустина и Ли Цяна. В центре переговоров были вопросы углубления торгово-экономических связей и укрепления энергетического альянса, ключевой темой стала промышленная кооперация.