Как защититься от мошенников
0

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Муртазин: россияне рискуют, заряжая телефон в общественных местах
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Подключение смартфона к зарядным станциям в аэропортах, торговых центрах и на вокзалах действительно может привести к утечке данных или заражению устройства вредоносными программами. Неправильные действия при подключении могут предоставить злоумышленникам доступ к личным данным, фотографиям и банковским приложениям, рассказали РБК опрошенные эксперты. Так они ответили на соответствующие предупреждения Роскачества.

Основной риск возникает, когда пользователь сам предоставляет доступ к данным, рассказал РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При подключении телефона к зарядной станции устройство может предложить выбрать тип соединения: «только зарядка» или «доступ к данным», напомнил он.

«Если, подключая телефон в незнакомом месте, вы даете такое разрешение, устройство фактически может получить вредоносное приложение, или данные с него могут считать», — отметил Муртазин. Он рассказал, что единственный безопасный вариант — всегда выбирать режим «только зарядка». В этом случае пользователь сохраняет полный контроль. «В общественных местах таких приложений, которые бы взламывали аппарат без вашего ведома, не существует», — добавил он.

Прокуратура рассказала о новом виде мошенничества с кодами телефонов
Общество
Фото:Vlad Ispas / Shutterstock

Однако угрозы могут исходить не только от стационарных портов, опасность могут представлять и пауэрбанки, добавил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Если в них вставлен модуль Wi-Fi, то данные с телефона могут передаваться еще куда-то. Добросовестные компании, конечно, так не делают», — отметил Кусков.

Эксперт рекомендует использовать в общественных местах собственные зарядные устройства. «Если у вас есть свой шнур, то, конечно, лучше заряжать им. Если у вас есть свой пауэрбанк, лучше заряжать пауэрбанком. Любое подключение к неофициальной сети Wi-Fi также грозит утечкой информации. Но бояться этого на 100%, конечно, не надо», — резюмировал он.

В январе—августе 2025 года число публичных инцидентов, когда происходила утечка данных россиян, сократилось на 16,5%, рассказывал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско. За этот период произошел 281 инцидент против 310 в 2024 году. При этом общий объем утекших данных возрос кратно — в Сеть слили около 13 млрд строк персональных данных россиян, что почти в четыре раза больше, чем за весь 2024 год, когда было зафиксировано 3,5 млрд утекших строк.

Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Анастасия Бычкова
мобильные телефоны мошенничество смартфоны общественные пространства
