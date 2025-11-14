 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин присвоил имя Калашникова аэропорту в Ижевске

Аэропорт Ижевска
Аэропорт Ижевска (Фото: Алена Селезнева / ТАСС)

Аэропорт Ижевска отныне будет носить имя советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, создателя легендарного автомата Калашникова (АК-47) Михаила Калашникова.

Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«Присвоить аэропорту Ижевск имя М.Т. Калашникова», — говорится в документе, который опубликован на портале правовых актов.

Материал дополняется

Персоны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

