Путин присвоил имя Калашникова аэропорту в Ижевске
Аэропорт Ижевска отныне будет носить имя советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, создателя легендарного автомата Калашникова (АК-47) Михаила Калашникова.
Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
«Присвоить аэропорту Ижевск имя М.Т. Калашникова», — говорится в документе, который опубликован на портале правовых актов.
Материал дополняется
