Политика⁠,
0

ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство

ТАСС: фигуранта дела о покушении на чиновника искали за убийство в Башкирии

Джалолиддин Шамсов, фигурирующий в деле о подготовке покушения на российского чиновника на Троекуровском кладбище, совершил убийство в Башкирии в 2021 году и скрылся на Украине, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уроженец Таджикистана Шамсов получил гражданство России в 2010 году. В 2021 году он совершил в Башкирии убийство, но сбежал от правоохранителей и скрылся в Киеве. Помимо статьи за убийство, ему вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия, с помощью которого было совершено преступление, передает агентство.

ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство
Video

По предварительным данным, Шамсов, представлявшийся именем Руслан, курировал людей, которые оставили бомбу на Троекуровском кладбище в Москве.

ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Политика

Ранее ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы планировали совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру. Задержаны трое соучастников — двое россиян-супругов и мигрант из Центральной Азии. У них изъяты средства связи с перепиской с украинским куратором в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Signal, а также закамуфлированная под вазу камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления. Для подготовки убийства Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России.

Антонина Сергеева
убийство теракт фигуранты дела

