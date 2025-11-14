ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство

ТАСС: фигуранта дела о покушении на чиновника искали за убийство в Башкирии

Джалолиддин Шамсов, фигурирующий в деле о подготовке покушения на российского чиновника на Троекуровском кладбище, совершил убийство в Башкирии в 2021 году и скрылся на Украине, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уроженец Таджикистана Шамсов получил гражданство России в 2010 году. В 2021 году он совершил в Башкирии убийство, но сбежал от правоохранителей и скрылся в Киеве. Помимо статьи за убийство, ему вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия, с помощью которого было совершено преступление, передает агентство.

По предварительным данным, Шамсов, представлявшийся именем Руслан, курировал людей, которые оставили бомбу на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы планировали совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру. Задержаны трое соучастников — двое россиян-супругов и мигрант из Центральной Азии. У них изъяты средства связи с перепиской с украинским куратором в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Signal, а также закамуфлированная под вазу камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления. Для подготовки убийства Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России.